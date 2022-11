Tiago Nunes acertou com o Sporting Cristal, do Peru - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 09/11/2022 19:00

Rio - Após sacramentar a demissão de Jorginho, a diretoria do Vasco da Gama começa a ir em busca de um novo treinador. Um dos alvos da equipe, no entanto, não está mais disponível. Nesta quarta-feira (09), o técnico Tiago Nunes, que tinha uma certa aprovação interna, acertou a sua ida para o Sporting Cristal, do Peru. A informação é do portal GOAL.

Embora não tenha sido anunciado oficialmente, Tiago Nunes já deu o 'ok' e prepara a sua viagem para assinar o contrato com seu novo clube. O treinador, de 42 anos, estava sem trabalhar desde março, quando deixou o Ceará.

Com isso, a diretoria do Vasco irá em busca de outras opções para substituir Jorginho. Um dos nomes bem avaliados internamente é o do argentino Juan Pablo Vojvoda, que possui contrato com o Fortaleza apenas até o final deste ano. Segundo o "GE", a tendência é de que um treinador estrangeiro assuma o comando do Cruzmaltino.