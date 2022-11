Andrey Santos - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 09/11/2022

Rio - Destaque do Vasco no acesso para a Série A, o meia Andrey Santos, de 18 anos, deverá receber em janeiro uma proposta do Paris Saint-Germain. De acordo com informações do jornalista francês Alexis Bernard, o valor da oferta giraria em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões de acordo com a cotação atual).

O jornalista informa que além do PSG, outros clubes europeus estão observando de perto o jogador como o Barcelona e o Newcastle. No entanto, a equipe francesa já teria demonstrado para dirigentes do Vasco o interesse pelo jovem e a proposta oficial deverá ser apresentada no começo do ano que vem.

Andrey Santos renovou recentemente o seu contrato com o Vasco até 2027. Muito assediado é bem possível que o jovem não emplaque a próxima temporada em São Januário. O jovem, de 18 anos, fez sua estreia como profissional na atual temporada.

Ao todo, Andrey Santos entrou em campo em 36 jogos e fez oito gols pelo clube carioca em 2022. Ele é considerado uma das maiores revelações da história da base vascaína.