Jorginho não é mais técnico do Vasco - gilvan de souza/flamengo

Jorginho não é mais técnico do Vascogilvan de souza/flamengo

Publicado 10/11/2022 12:30

Rio - O Vasco oficializou, na tarde desta quinta-feira, a saída do técnico Jorginho. O treinador foi comunicado que não terá seu contrato renovado em reunião com o diretor Paulo Bracks na última quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa.

Além de Jorginho, deixam o Vasco também os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier. Assim como o treinador, eles chegaram ao Cruzmaltino no início de setembro com o objetivo de levar o clube de volta à Série A.



Sem Jorginho, o Vasco agora irá ao mercado em busca de um novo treinador. O nome de Juan Pablo Vojvoda, que tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano, é bem avaliado internamente.



Jorginho comandou o Vasco nos dez jogos finais da Série B. Foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas, que lhe deram um aproveitamento de 56,6%. O acesso veio somente na última rodada, com a vitória de 1 a 0 sobre o Ituano.