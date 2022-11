Pedro Henrique foi expulso na final da Libertadores após entrada dura em Ayrton Lucas - AFP

Publicado 10/11/2022 17:06

Rio - Após se garantir na primeira divisão em 2023, o Vasco está bastante ativo no mercado de transferências. Após encaminhar a contratação do volante Júnior Urso , o Cruzmaltino demonstrou interesse na no zagueiro Pedro Henrique, do Athletico-PR. O clube carioca aguarda o fim da Série A para avançar pelo jogador de 27 anos. A informação é do site "GE".

De acordo com o portal, o Athletico não se opõe à uma venda de Pedro Henrique. O time paranaense deseja receber 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões, na cotação atual) pelo zagueiro, que tem contrato até o fim de 2024.

Porém, a negociação ainda depende do desfecho do Athletico no Campeonato Brasileiro. Caso se classifique à Libertadores, o clube pretende investir na contratação de dois zagueiros. No entanto, os planos podem mudar se o time ficar fora do G8.

O clima ruim de Pedro Henrique é um fator para diretoria do Athletico-PR não fazer força para segurá-lo. O zagueiro foi expulso ainda no primeiro tempo da final da Libertadores contra o Flamengo, em Guayaquil, o que acabou mudando a história da decisão. O time carioca venceu por 1 a 0 e ficou com o título.