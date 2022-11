Jorginho - Daniel RAMALHO/VASCO

JorginhoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 10/11/2022 13:28

Rio - Poucos minutos após ter sua saída oficializada pelo Vasco, Jorginho se manifestou sobre o desligamento. Em nota, o agora ex-treinador cruzmaltino lamentou não seguir no clube em 2023 e afirmou que sempre acreditou na volta da equipe à Série A.

"Fui convocado para essa missão e vim de peito aberto, com muita vontade de ajudar mais uma vez o Vasco a voltar à Série A. Claro que sabia das dificuldades, dos problemas que teríamos de enfrentar, da responsabilidade que estávamos assumindo. Mas o Vasco não é para quem acredita? Eu acreditei, sempre tive certeza de que subiríamos", disse Jorginho.

"O importante é que o objetivo foi alcançado, conseguimos dar essa grande alegria à torcida vascaína. Fico triste por não poder dar sequência, participar de um planejamento, iniciar uma temporada. Continuarei na torcida por este clube com o qual tenho enorme identificação e que faz parte de minha história. Fica aqui o meu agradecimento ao Luiz Mello, nosso CEO, ao Paulo Bracks, diretor-executivo, ao nosso presidente Jorge Salgado, a todos os amigos da querida comissão técnica, aos jogadores, que foram os protagonistas, à torcida do Gigante da Colina e aos demais funcionários e staff. Beijos no coração", completou.

Além de Jorginho, deixam o Vasco também os auxiliares Joelton Urtiga e Bebeto Sauthier. Assim como o treinador, eles chegaram ao Cruzmaltino no início de setembro com o objetivo de levar o clube de volta à Série A.



Sem Jorginho, o Vasco agora irá ao mercado em busca de um novo treinador. O nome de Juan Pablo Vojvoda, que tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano, é bem avaliado internamente.



Jorginho comandou o Vasco nos dez jogos finais da Série B. Foram cinco vitórias, dois empates e três derrotas, que lhe deram um aproveitamento de 56,6%. O acesso veio somente na última rodada, com a vitória de 1 a 0 sobre o Ituano.