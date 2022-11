Pedro Raul - Rosiron Rodrigues | Goiás EC

Pedro RaulRosiron Rodrigues | Goiás EC

Publicado 10/11/2022 13:54

Rio - Vice-artilheiro do Brasileiro, Pedro Raul é o primeiro alvo do Vasco para reforçar o elenco para 2022. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o clube carioca disputa a contratação do atacante do Goiás, com o Cruzeiro, atual campeão da Série B.

Pedro Raul, de 26 anos, está emprestado ao Esmeraldino, mas pertence ao Kashiwa Reysol. O clube japonês pede cerca de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões) para liberar o atacante. A Raposa e o Cruzmaltino já fizeram propostas pelo atacante.

Revelado pelo Cruzeiro, do Rio Grande do Sul, Pedro Raul teve passagens pelo Atlético-GO e pelo Botafogo. Ele chegou ao Goiás no começo do ano. Ao todo, atuou em 50 jogos, fez 26 gols e deu duas assistências em 2022. No Brasileiro, o atacante balançou as redes em 19 oportunidades.