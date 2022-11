Anderson Conceição - Daniel RAMALHO/VASCO

10/11/2022

Rio - Peça importante no acesso do Vasco, o zagueiro Anderson Conceição, de 33 anos, renovou o seu contrato com o clube carioca. O defensor era um dos jogadores do elenco vascaíno que possuem cláusulas de renovações automáticas em seus contratos em caso do acesso para a Série A fosse garantido, o que aconteceu. As informações foram dadas em primeira mão pelo portal "globoesporte.com" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Contratado junto ao Cuiabá no início de 2022, Anderson Conceição tornou-se um líder e ostentou a braçadeira de capitão desde o Campeonato Carioca, sendo titular por toda a temporada. Ao todo, disputou 50 partidas pelo Cruzmaltino e marcou apenas um gol.

Além de Anderson Conceição, Edimar, Thiago Rodrigues e Yuri Lara possuem a mesma cláusula contratual de renovação automática em caso de acesso. No entanto, ainda não há uma definição sobre o caso dos três jogadores, que aguardam uma decisão do departamento de futebol cruzmaltino.