Nenê fez o gol de pênalti que garantiu a vitória do Vasco sobre o Ituano - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 10/11/2022 15:50 | Atualizado 10/11/2022 15:53

A CBF apresentou o áudio do VAR sobre o pênalti a favor do Vasco, que Nenê cobrou e fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, o que garantiu o retorno à Série A.

Apesar de muita reclamação dos jogadores da equipe paulista, a arbitragem não considerou que houve falta na dividida entre Raniel e o goleiro Jefferson Paulino, no início do lance. Na sequência, o zagueiro Lucas Dias colocou a mão na bola e ainda foi expulso aos três minutos de jogo.

"O contato é acidental depois que o jogador de branco toca a bola, ok? Wilton, você deu o cartão vermelho por impedir o gol com a mão para o número 3?", perguntou o responsável pelo VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.



"Isso, isso", respondeu o árbitro Wilton Sampaio.



A checagem do lance levou menos de dois minutos e o VAR concordou com a decisão do árbitro no campo.



"Não há falta no goleiro. O jogador de branco toca primeiro na bola, ok? Depois tem o contato acidental", diz o responsável pelo VAR.



"O contato é depois, toca a bola primeiro, né?", confirma Wilton Sampaio, para depois anunciar aos jogadores:



"O jogador de branco (Vasco) toca a bola primeiro e depois tem o contato acidental, claramente. Checado".