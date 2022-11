Juninho Capixaba - Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Publicado 10/11/2022 19:38

Rio - O Vasco tem mais um alvo no mercado para 2023. Na corrida para reforçar seu elenco, o Cruzmaltino demonstrou interesse no lateral Juninho Capixaba, do Fortaleza. A informação foi dada inicialmente pelo perfil "Arena Cruzmaltina".

Emprestado pelo Grêmio até o fim do ano, Juninho negocia sua permanência no Fortaleza para 2023. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, apesar do interesse do Vasco, o jogador tem uma ótima proposta em mãos para seguir no Leão do Pici, mas ainda não decidiu seu futuro.

Juninho Capixaba é um dos destaques do Fortaleza no Brasileirão. Ao longo da temporada, o lateral marcou três gols e deu oito assistências. Ele é peça fundamental para o time de Juan Pablo Vojvoda, apontado como favorito para ser o novo técnico do Vasco.

Além de Capixaba, o Vasco já começa a se movimentar por outros nomes no mercado. O clube já demonstrou interesse no atacante Pedro Raul, do Goiás, no goleiro Rafael, do Atlético-MG, e no zagueiro Pedro Henrique, do Athletico-PR. Até o momento, o único que encaminhou acerto foi o volante Júnior Urso.