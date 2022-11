Raniel marcou o gol de empate do Vasco contra o Sport - Daniel Ramalho/VASCO

Raniel marcou o gol de empate do Vasco contra o SportDaniel Ramalho/VASCO

Publicado 10/11/2022 19:03

O atacante Raniel provocou o Sport após o julgamento do STJD da última quarta-feira. Nas redes sociais, o jogador postou a foto do momento em que se preparava para bater o pênalti na partida contra o Leão e escreveu na legenda '+2'. Esta é uma referência à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de tirar o ponto do time pernambucano e dar mais dois ao Cruz-Maltino pelo jogo da 35ª rodada da Série B.

Na última quarta-feira, aconteceu o julgamento da confusão generalizada no jogo entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro. Na sessão, a Quarta Comissão Disciplinar puniu o Sport com multa total de R$180 mil, perda de oito mandos de campo com portões fechados, além da já citada perda de pontos.



Com a decisão, o Vasco chegou aos 64 pontos, ultrapassou o Bahia na tabela e terminou a Série B na terceira colocação. O Sport, por sua vez, ficou com 56, permaneceu em sétimo, mas já avisou que irá recorrer.

RELEMBRE O EPISÓDIO

A confusão começou logo após o gol de empate do Vasco. Raniel marcou de pênalti nos minutos finais do segundo tempo, e os jogadores do Vasco foram comemorar em frente à torcida do Sport.

A partir daí, objetos foram arremessados no gramado e torcedores invadiram o campo. Na confusão, uma bombeira ainda foi agredida.

Depois de uma paralisação de uma hora, o árbitro Raphael Claus encerrou o jogo. Na súmula, ele justificou a decisão da seguinte forma: "por não sentir segurança em relação a minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte futebol, a partida foi encerrada".