Edmundo - Reprodução/Internet

EdmundoReprodução/Internet

Publicado 12/11/2022 16:23

Rio - Ídolo dos torcedores do Vasco, Edmundo opinou sobre qual treinador deseja que assuma o Vasco no ano que vem. O Animal elogiou bastante o nome de Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, que vem sendo colocado como uma das prioridades do clube carioca.

"Se vier o Vojvoda pro Vasco, vem um técnico de alto nível, mas algumas outras escolhas… sem conhecimento do clube poderia ser uma troca de seis por meia dúzia", afirmou em seu canal do YouTube.

No entanto, Edmundo não fez só elogios. O ex-atacante também abordou a possibilidade de Cuca, atual treinador do Atlético-MG, assumiu a equipe. Apesar de falar bem do comandante, o Animal afirmou que o temperamento dele acaba sendo prejudicial.

"O Cuca já mostrou que tem o poder de se superar. Quando o Fluminense tinha 99% de chances de queda, o Cuca conseguiu evitar que ele caísse. A consagração dele foi no Atlético-MG, foi campeão com o Palmeiras, mas ele é de difícil convívio. É uma pessoa maravilhosa, mas muito sistemática. Isso vai criando um certo problema no dia a dia. Ele acha que as pessoas estão contra ele", disse.