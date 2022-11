Andrey Santos tem sido destaque do Vasco na Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 12/11/2022 12:37

Rio - Um dos destaques da campanha do Vasco na Série B, Andrey Santos teve uma temporada dos sonhos. Com apenas 18 anos fez sua estreia como profissional, se tornou titular e peça fundamenta do clube carioca. As boas atuações fizeram que o jogador recebesse sondagens de clubes europeus. Apesar disso, o jovem garante que sua cabeça está apenas no Cruzmaltino.

"Feliz por tudo que está acontecendo, fruto de muito trabalho, tudo acontecendo naturalmente. Meus pais e meu empresário me filtram, sei que tudo vai caminhar no momento certo para os meus sonhos se realizarem. Mas não tem nada por enquanto", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Andrey Santos renovou seu contrato com o Vasco até 2027. As conversas demoraram e o acordo só foi firmado após a oficialização da 777 Partners como administradora do futebol do clube carioca. Apesar disso, o jovem garante que sempre quis seguir no Cruzmaltino.

"Sempre fiquei tranquilo, sabia que tudo se resolveria, o meu desejo era ficar e subir com o Vasco. Mas deixei tudo para meus empresários e meus pais e foquei dentro de campo", disse.

Pensando em 2023, Andrey Santos está confiante em dias melhores. O meia acredita que o clube carioca terá uma equipe capaz de lutar por títulos. Ele quer seguir fazendo parte do elenco do Vasco.

"Vai ser um ano de bastante entrega, vamos brigar no topo, fazer de tudo para sairmos vencedores e que seja uma temporada brilhante. Espero continuar ajudando", finalizou.