Dirigentes da 777 Partners em visita ao CT Moacyr BarbosaRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 29/08/2022 17:53

Os executivos da 777 Partners chegam ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (30), em um momento bastante delicado do Vasco. Na primeira partida como SAF, o time perdeu para o Bahia, por 2 a 1, na Fonte Nova, e chegou ao 5º jogo consecutivo perdendo como visitante. O sinal de alerta está ligado já que a diferença para o 5º colocado é de apenas quatro pontos e por esse motivo medidas serão tomadas.

A principal delas diz respeito ao treinador. Os resultados ruins e a falta de repertório do time colocam em xeque a permanência de Emílio Faro no cargo. A pressão pela contratação de um técnico é grande e a chegada de Don Dransfield, CEO da 777 Football Group, vai definir o perfil do profissional que será escolhido.

A ideia inicial é contratar um técnico que possa seguir no cargo no ano que vem. Odair Hellmann foi procurado, mas não aceitou o convite. Devido a falta de opções, não está descartada a contratação de um treinador tampão, que comandaria o Vasco até o final da Série B.

Além de Don Dransfield, Josh Wander, sócio-fundador da 777 Partners, Juan Arciniegas, diretor de entretenimento e Nicolas Maya, chefe de operações, estarão no Rio de Janeiro para finalizar a aquisição de 70% das ações do Vasco SAF. A expectativa é de isso aconteça na quarta-feira (31), quando deve entrar o primeiro aporte de R$ 120 milhões, de um total de R$ 700 milhões. Vale lembrar que o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões feito no final de fevereiro será descontado desse montante.

No mesmo dia, o Vasco, ainda com Emílio Faro no comando técnico, enfrenta o Guarani, às 19h, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B.