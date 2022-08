Emílio Faro segue como técnico interino do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Emílio Faro segue como técnico interino do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 28/08/2022 15:15 | Atualizado 28/08/2022 15:15

Com Paulo Victor e Bruno Tubarão no time titular, o Vasco está escalado para o duelo deste domingo, às 16h contra o Bahia, na Fonte Nova. Além das duas novidades, o técnico Emílio Faro tem o retorno de Quintero, que cumpriu suspensão.



Sem poder contar com Raniel, poupado com desconforto muscular, o Vasco terá Alex Teixeira jogando mais centralizado, com Bruno Tubarão no lugar de Figueiredo, que começa no banco. O lateral Paulo Victor deve jogar mais avançado, na ponta esquerda.



O time escalado tem: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey Santos, Nenê e Paulo Victor; Bruno Tubarão e Alex Teixeira.