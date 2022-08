Nenê considera o duelo com o Bahia como uma final - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 27/08/2022 14:29

Sem vencer fora de casa há mais de dois meses - a última vez foi em 16 de junho, com o 1 a 0 sobre o Londrina -, o Vasco enfrenta o Bahia, no domingo (28) às 16h na Fonte Nova, com a obrigação de vencer para não se complicar na Série B. Entre o alívio e a pressão, o Gigante da Colina tem no confronto direto a possibilidade de reassumir o segundo lugar. Por outro lado, se perder mais uma longe do Rio, ficará a apenas quatro pontos do quinto colocado, que é o Londrina.



Apesar da aproximação da equipe paranaense, os resultados da 26ª rodada foram até favoráveis. Afinal, a vantagem vascaína poderia ser de apenas três pontos, mas o Tombense perdeu para o Guarani neste sábado e ficou estacionado nos 36. Além disso, o Grêmio perdeu em casa para o Ituano e ficou com 44, mesma pontuação do Bahia, segundo.



Ou seja, basta uma vitória simples no domingo para o Vasco, com 42 pontos, ganhar duas posições e ainda impedir um adversário direto de ganhar vantagem. Entretanto, mais do que a tabela, o time comandado por Emílio Faro precisa recuperar a confiança do início da Série B. Afinal, foram apenas três vitórias nas últimas 10 rodadas.



Além disso, o Gigante da Colina vem de quatro derrotas seguidas fora de casa e precisa melhorar o desempenho para não ter surpresas na reta final da briga por uma vaga na Séria A de 2023.



"Temos que melhorar a atenção fora. Levamos um gol no primeiro minuto. Em casa, com nossa torcida, está tudo certo. Então, temos que manter a concentração desde o início do jogo para não levar gol e estragar a estratégia", avaliou Nenê, complementando sobre o duelo direto.



"Quando enfrentamos os rivais diretos pelo G-4, são jogos com cara de Série A, ambiente de final. E acredito que será assim contra o Bahia. Com as lições dos últimos jogos, vamos redobrar a atenção e entrar em campo como se fosse uma final".