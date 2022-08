Técnico Emílio Faro tem grande desafio pelo Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 27/08/2022 16:40

Para o confronto direto pelo G-4 da Série B contra o Bahia, neste domingo às 16h na Fonte Nova, o Vasco não poderá contar com Raniel. O atacante sentiu incômodo na região posterior da coxa direita e será poupado. Com a ausência, Alex Teixeira deve atuar mais centralizado.



Para o lugar do centroavante, Gabriel Pec é o favorito para ser titular do ataque. Outra opção seria Bruno Tubarão. Outra mudança na equipe é o retorno de Quintero, após cumprir suspensão.



Se não poderá contar com Raniel, o Vasco terá, além do zagueiro, mais dois jogadores que voltam a ficar à disposição do técnico Emílio Faro. Marlon Gomes está recuperado de lesão na coxa esquerda e a tendência é que fique no banco, assim como Juninho, liberado após trabalho de reforço físico.



O Vasco deve ir a campo com: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê, Figueiredo, Gabriel Pec (Bruno Tubarão) e Alex Teixeira.