Josh Wander, sócio da 777 Partners, Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 26/08/2022 12:56

O Vasco SAF foi registrado na CBF e o jogo contra o Bahia, domingo (28), na Fonte Nova, será o primeiro do time com o novo CNPJ. Na última quarta-feira, o clube já tinha registrado a empresa na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), o primeiro passo no processo de transição.



Com o Vasco SAF registrado, o Vasco espera concluir a transferência dos ativos do futebol que pertencem ao clube, para a empresa. Após esse processo, 70% das ações serão transferidas para a 777 Partners, que vai realizar o primeiro aporte, que é de R$ 120 milhões. A expectativa é de que no dia 5 de setembro toda a transação estará finalizada.

Vasco SAF já está registrado na CBF Reprodução



Três profissionais já fazem parte da estrutura do Vasco SAF: o CEO Luiz Mello, o diretor esportivo Paulo Bracks e o CFO, que é o diretor financeiro, Lúcio Barbosa, informação do 'Papo na Colina' confirmada pelo DIA. O profissional tem um currículo pesado, com experiência em grandes empresas como a Apple, KPMG e General Eletric.