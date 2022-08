Rafael Galhardo não deixou saudade na torcida do Vasco - Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Publicado 26/08/2022 11:48

A Justiça condenou o Vasco a pagar R$ 1,5 milhão a Rafael Galhardo, valor referente a salários atrasados, multa contratual, FGTS e férias. A sentença foi proferida pela juíza Najla Rodrigues Abbude, da 78ª Vara do Trabalho, na última quinta-feira (25). A decisão cabe recurso ao clube. A informação foi divulgada pelo 'GE'.

Além da dívida, o Vasco terá que pagar 15% sobre o valor em honorários advocatícios (cerca de R$ 225 mil) para o escritório da advogada Ana Paula Belinger, que defende Rafael Galhardo na ação que tramita na Justiça desde 2020.

No pedido inicial, o lateral-direito cobrou R$ 2 milhões por rescisão indireta, verbas trabalhistas e danos morais. O último pedido não foi aceito e por esse motivo a defesa do jogador irá recorrer, alegando que Rafael Galhardo foi afastado do clube sem justificativa.

Rafael Galhardo conseguiu rescindir com o Vasco em setembro de 2020, quatro meses antes do fim do contrato. Atualmente o lateral-direito está no futebol canadense, defendendo o Valour FC.