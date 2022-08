Dono da 777 Partners, Josh Wander posa ao lado de Nenê - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 26/08/2022 17:21

A 777 Partners vem ao Rio de Janeiro na semana que vem para finalizar o processo de aquisição de 70% das ações da SAF. A comitiva vai contar com Josh Wander, sócio-fundador, Juan Arciniegas, diretor de entretenimento, Nicolas Maya, chefe de operações, e Don Dransfield, CEO da 777 Football Group, braço esportivo do grupo norte-americano.

O Vasco SAF já está registrado na Ferj e foi inscrito na CBF nesta sexta-feira (26). O próximo passo é transferir os ativos do clube para o futebol, como por exemplo os contratos dos jogadores e os funcionários, que demanda um certo tempo por causa de questões jurídicas. A expectativa é de que esse processo seja finalizado até quarta-feira (31).

A partir de então se inicia o último passo, que é a transferência de 70% das ações da SAF para a 777 Partners, que em seguida faz o primeiro aporte, de R$ 120 milhões, de um total de R$ 700 milhões. Vale lembrar que o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões feito no final de fevereiro será descontado desse montante.

Só depois dessa operação é que o Vasco SAF será controlado efetivamente pela 777 Partners. O grupo norte-americano já contratou executivos que já iniciaram o processo de transição: o CEO Luiz Mello, o diretor financeiro Lúcio Barbosa, que está presente no cotidiano desde a semana passada e o diretor esportivo Paulo Bracks, presente no departamento de futebol desde o final do mês passado.