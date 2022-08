Jorge Salgado, presidente do Vasco, durante evento contra o racismo na sede da CBF - Reprodução/Twitter jorgesalgadovg

Jorge Salgado, presidente do Vasco, durante evento contra o racismo na sede da CBFReprodução/Twitter jorgesalgadovg

Publicado 25/08/2022 15:55

Rio - A CBF realizou, na última quarta-feira (24), a primeira edição do Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol. Após o evento, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, utilizou suas redes sociais para reforçar o posicionamento do Cruz-maltino na briga contra o Racismo, destacando, ainda, os trabalhos antirracistas feitos pelo clube no passado.

"Já é passada a hora de darmos um basta definitivo no racismo e no preconceito no futebol brasileiro. Para isso medidas ousadas e inovadoras devem ser adotadas. Apresentamos hoje um conjunto de propostas para a CBF durante o Seminário de Combate ao Racismo e à Violência, baseadas nas nossas melhores práticas, com resultados comprovados. A luta contra o racismo está no DNA do nosso clube. Temos orgulho do Vasco ser a caneta que escreve a história. E orgulho de termos sido citados pela Fifa como exemplo", destacou Salgado.