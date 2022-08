Jorge Salgado deverá resolver pendência com a Ferj e prosseguir com o processo da SAF - Divulgação

Publicado 24/08/2022 14:09

Rio - Nesta quarta-feira, o Vasco deve quitar a dívida de R$ 6,8 milhões que tem com Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A pendência atrasa a transformação do clube em Sociedade Anônima de Futebol (SAF). As informações são do portal "Lance!".

De acordo com o site, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, terá uma reunião nesta tarde e irá efetuar o pagamento do montante neste encontro. A partir disso, o processo de registro da SAF poderá avançar.

Os sócios do Vasco já aprovaram a venda de 70% da SAF à empresa norte-americana 777 Partners. Agora, a burocracia é para transformar a nova companhia em realidade e, em seguida, os ativos do futebol vascaíno serão transferidos. Depois de resolver essas pendências, o grupo de Joshua Wander passará a comandar oficialmente o clube.

Conforme indica o Balanço Financeiro referente ao ano de 2021, divulgado pelo Vasco em abril, o clube reconheceu a dívida com a Ferj. O documento informa que a maior parte do valor é de 2017, quando o clube tinha Eurico Miranda como presidente.

"São valores devidos, em sua quase totalidade, por pagamentos efetuados pela Ferj para despesas operacionais de jogos de futebol, principalmente no exercício de 2017, que não foram ressarcidos à Federação quando da ocorrência dos referidos eventos esportivos, não possuindo taxa de juros contratual. O clube está negociando a forma de pagamento da dívida".