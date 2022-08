Vinícius Paiva assinou com o Ituano até o fim da temporada - Divulgação/Ituano

Publicado 23/08/2022 15:01

Rio - Novo reforço anunciado pelo Ituano na segunda janela de transferências, o atacante Vinicius Paiva está na expectativa por sua estreia no clube paulista. O jovem de 21 anos foi emprestado pelo Vasco para a sequência do Galo de Itu na Série B e destacou, em sua primeira entrevista, a falta de oportunidades no Cruzmaltino.

"É uma grande oportunidade. Vim aqui com muita expectativa para fazer um excelente campeonato. Vim do Vasco e era bem complicado. Não estava tendo muitas oportunidades e vim para cá. Estou trabalhando no dia a dia para que o professor possa me colocar no jogo e fazer o possível pra ajudar o Ituano", disse Vinícius, em entrevista ao 'ge'.

O jovem, que chegou ao Vasco em 2016, vive sua primeira experiência longe de casa. Para ele, a adaptação foi o processo que mais preocupou, mas vem passando por cima das barreiras com certa facilidade.

"Clima aqui é bem frio, né? Estou me adaptando bem, os jogadores são muito humildes, as pessoas aqui me receberam muito bem e estou bem feliz. É a primeira vez que eu saio de casa e a gente fica aquela expectativa: como é que vai ser? Será que vai ser difícil? Mas pessoal aqui está me dando bastante conselho e tranquilidade para eu que possa fazer um excelente trabalho."

Sem espaço no Gigante da Colina em meio a manutenção do elenco que briga por uma vaga na próxima Série A, o jogador assinou com o Ituano até o fim da temporada.