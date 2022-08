Jorge Salgado, presidente do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 22/08/2022

Rio - O Vasco recebeu uma proposta do Paços de Ferreira, de Portugal, pelo atacante Zé Santos. No entanto, o clube carioca rejeitou. O desejo da equipe lusitana era contar com o jogador, de 23 anos, por empréstimo. As informações são do jornalista Daniel Morais.

Zé Santos está fora dos planos para o restante da temporada Daniel Ramalho/CRVG

O diretor do Vasco, Carlos Brazil, admitiu a consulta feita pelo clube português, mas afirmou que o Cruzmaltino não aceitou a proposta. Zé Santos chegou ao Vasco este ano e entrou em campo em apenas três partidas pelo clube carioca.

O atacante, de 23 anos, foi formado nas categorias de base do Estanciano, do Sergipe, e atuou pelo

Atlético Tubarão, de Santa Catarina, antes de ter uma experiência no futebol sueco. De volta ao Brasil em 2020, Zé Santos passou novamente pelo Tubarão, foi para o Marcílio Dias e defendeu o Ituano no ano passado, antes de ser contratado pelo Vasco.

