Dirigentes e crianças celebram o aniversário do Vasco em São Januário - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 21/08/2022 21:36

O dia do Vasco foi marcado por muita celebração pelo seu aniversário de 124 anos. As comemorações começaram logo às 6h, com a tradicional alvorada, realizada em São Januário e nas sedes do Calabouço e da Lagoa, que contou com queima de fogos e hasteamento das bandeiras do Vasco, Brasil, Portugal e Rio de Janeiro.

Já às 8h, foi celebrada uma missa de ação de graças na capela de Nossa Senhora das Vitórias, em São Januário. Depois do momento de fé, chegou a hora de cantar parabéns e cortar o bolo de aniversário do clube, que contou com as crianças que moram na Barreira do Vasco, comunidade vizinha do estádio. O presidente Jorge Salgado ressaltou o momento de transição que o clube está vivendo com a criação da SAF e a chegada da 777 Partners que vai gerir o futebol.

"Ao celebrar seus 124 anos o Vasco reverencia seu passado de glórias e olha com confiança para o futuro. Estamos iniciando com a SAF um novo capítulo em nossa história que vai possibilitar a recuperação da capacidade de investimento no futebol para que possamos voltar ao nosso caminho de vitórias. Por outro lado reafirmamos os ideais que construíram a legenda do Gigante da Colina. Um pioneiro e inabalável compromisso com as causas sociais, a luta contra o racismo e todas as formas de preconceito. Foi emocionante ver crianças e jovens das comunidades de nosso entorno comemorando com entusiasmo o aniversário do Vasco nessa casa que também é deles".

Além do presidente Jorge Salgado, estiveram presentes o 1º vice-geral Carlos Osorio, do 2º vice-geral Roberto Duque Estrada, o presidente do Conselho de Beneméritos Antônio Peralta, o Presidente da Assembleia Geral Otto Carvalho, o Presidente do Conselho Fiscal João Marcos Amorim e demais vice-presidentes, beneméritos, conselheiros e sócios do clube.

Nesta segunda-feira, será realizada uma sessão solene na Sede Náutica da Lagoa, do Conselho Deliberativo, marcando o fim das comemorações. Nesta reunião será definido o segundo membro do clube que vai acompanhar o presidente Jorge Salgado no Conselho de Administração da Vasco SAF, após a transferência de 70% das ações para a 777 Partners. O 2º vice-geral Roberto Duque Estrada foi indicado pela diretoria para ocupar essa função.