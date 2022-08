Nenê manda recado ao Vasco em celebração dos 124 anos de clube - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 21/08/2022 17:58

O Vasco completa 124 anos neste domingo e recebeu muitas homenagens nas redes sociais. Em vídeo, o meio-campista Nenê declarou seu amor ao Cruzmaltino e agradeceu por poder fazer parte da história do clube. O jogador de 41 anos retornou ao time em setembro do ano passado e, na atual temporada, tem como missão ajudar seus companheiros a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Nunca deixei de amar o Vasco. Tanto que eu voltei praticamente numa situação parecida para poder realmente ajudar o time voltar ao seu devido lugar. Essa é minha maior missão, meu maior objetivo. Se Deus quiser nós vamos conseguir esse ano e voltar a anos gloriosos e de conquistas. Fico realmente muito feliz de fazer parte da história desse clube e ter marcado um pouquinho meu nome. Fico feliz por tudo o que vocês (apoiadores) me proporcionam, carinho, respeito. E espero que minha história continue aqui por muito tempo.", disse.

Nenê atuou pelo Vasco em duas fases, entre os anos de 2015 e 2018, e desde setembro de 2021, quando deixou o Fluminense, até o momento. Segundo o portal "GOAL", o meia é o maior goleador do Gigante da Colina no período pós-Romário. Ao todo, são 55 gols em jogos oficiais com a camisa vascaína.

Confira o vídeo: