Emílio Faro conta com prestígio no Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 20/08/2022 14:29

Rio - Um dos principais assuntos do Vasco nos últimos dias é sobre a efetivação ou não do interino Emílio Faro, membro da comissão técnica permanente do Gigante da Colina. Em meio a chegada da 777 Partners, empresa norte-americana acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a troca de ideias do departamento de futebol é constante.

No meio da semana, em entrevista coletiva, o zagueiro Anderson Conceição destacou o apoio unânime do elenco quanto a efetivação de Emílio. O elenco gosta do comandante, aposta no projeto e quer tê-lo ao lado até o fim da Série B.

Já na tarde deste sábado, foi a vez de um membro da cúpula de futebol do Vasco se pronunciar sobre o caso. O gerente Carlos Brazil, em nome também do recém-contratado Paulo Bracks, reafirmou a confiança no trabalho de Emílio Faro e como o grupo está fechado na luta pelo acesso.

"Atendendo aos pedidos, entendemos que seria importante o esclarecimento, o Vasco se pronunciar sobre o atual momento da temporada. Em primeiro lugar, vale esclarecer que o Emílio Faro, hoje, é o nosso treinador e tem o apoio de todo o departamento de futebol, assim como do elenco. Vamos seguir focados, como sempre estivemos com a obsessão pelo acesso, e temos trabalhado com a chegada da 777 para proporcionarmos isso clube. Reforçamos nossa confiança no grupo, no trabalho que nos credenciou a permanência no G4", disse, em comunicado divulgado.