Emílio Faro viu mais uma derrota do Vasco como visitante - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 19/08/2022 12:46

Ao sofrer 2 a 0 para o CSA em Maceió, o Vasco chegou à quarta derrota seguida como visitante nesta Série B, e mais uma vez perdeu a oportunidade de ficar mais tranquilo no G-4. A vantagem para o quinto colocado, agora o Tombense, diminuiu para seis pontos e o Cruz-Maltino ainda terá mais três jogos fora nas próximas quatro rodadas. Ainda assim, o técnico interino Emílio Faro não vê o desempenho de sua equipe quando sai do Rio como algo preocupante.

"A Série B não tem surpresa não. Jogos fora de casa são extremamente difíceis e, em casa, a gente tem uma coisa mais favorecida. Posso estar falhando aqui em percentuais, mas eram 45% de vitória dos mandantes, 36% de empate e a porcentagem acho que de 19% de vitória dos visitantes. De todas as equipes do G-4 que jogaram contra o CSA aqui(Maceió), nenhuma delas venceu. Infelizmente nós perdemos, mas ninguém tinha vencido o CSA ainda", defendeu-se.



Em quarto lugar com 42 pontos, Faro mantém a confiança no retorno do Vasco à Série A e lembra que ainda há um longo caminho para conseguir alcançar a meta. Inicialmente, o clube trabalha com mais sete ou oito vitórias para garantir o acesso.



"A gente tem que ter tranquilidade para saber que são 13 rodadas para aquisição do acesso", completou.