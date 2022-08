Nenê lamenta após mais uma derrota do Vasco fora de casa - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/08/2022 23:01

Com a derrota para o CSA, por 2 a 0, no Rei Pelé, o Vasco chegou ao seu quarto jogo consecutivo perdendo fora de casa e isso ligou o sinal de alerta dentro do time. O meia Nenê lamentou o resultado e cobrou mais regularidade da equipe.

"Com certeza não era isso que a gente queria. Tomamos um gol rápido e depois tivemos uma infelicidade. Aí ficou 2 a 0 para eles. No segundo tempo tivemos algumas oportunidades, tentamos e tentamos. Mas ficou difícil. A gente não pode ser tão irregular assim fora de casa. Dentro de casa é outra maneira. Mas agora é tentar recuperar contra o Bahia", disse Nenê em entrevista ao Premiere.

Antes da derrota para o CSA, o Vasco havia perdido para Ponte Preta (3 x 1), Vila Nova (1 x 0) e Sampaio Corrêa (3 x 1). Com o resultado, o Cruz-Maltino desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança da Série B e daqui a 10 dias enfrenta justamente o dono da posição, o Bahia, na Fonte Nova. Para essa partida, o Cruz-Maltino, que é o 4º colocado com 42 pontos, terá o retorno do zagueiro Quintero, que cumpriu suspensão.