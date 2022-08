Presidente do CSA, Omar Coelho - Augusto Oliveira/CSA

Publicado 18/08/2022 18:32 | Atualizado 18/08/2022 18:33

A partida entre CSA e Vasco, nesta quinta-feira (18), no Rei Pelé, está quente antes mesmo da bola rolar, às 20h. Depois do Cruz-Maltino reclamar na CBF e prometer ir até a Justiça Desportiva por causa do preço dos ingressos para os vascaínos, chegou a vez do clube alagoano demonstrar sua insatisfação contra os cariocas.

O presidente do CSA, Omar Coelho, repudiu a atitude do Vasco de levar para Maceió água do Rio de Janeiro. O dirigente tratou o caso como desrespeito com o estado de Alagoas.

"O que a gente tem que repudiar é essa atitude do Vasco e trazer água, como se aqui fosse uma pocilga, como se não houvesse água para a população beber. Eles chegam aqui, não conseguem vencer, assim foi com o Cruzeiro, foi com o Grêmio agora e vem com essa história de que a água está contaminada. Eles deveriam respeitar o estado de Alagoas", afirmou Omar Coelho, que completou.

"Achei um desrespeito. Quando o Cruzeiro fez isso, levei ao conhecimento das autoridades públicas essa insana e pífia justificativa. Agora foi o Grêmio e o Vasco. A água que toda população de Maceió bebe é a mesma que nossos jogadores tomam. Essas irresponsáveis manifestações atingem o estado de Alagoas como um todo, que tem uma boa parte de sua receita ligada ao turismo".

O Vasco justificou a medida de levar água para Maceió devido a contaminação do lençol freático da cidade por um vírus chamado Rotavírus. A atitude visa prevenir possíveis problemas de saúde.