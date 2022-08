Emílio Faro - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 18/08/2022 17:31

Rio - O Vasco volta a campo, nesta quinta-feira, para medir forças com o CSA, às 20h, no Rei Pelé, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão. Depois do triunfo sobre o Tombense, os comandados de Emílio Faro buscam manter a diferença de sete pontos para o Londrina, primeira equipe fora do G4.



Para o duelo, o comandante cruz-maltino não poderá contar com o zagueiro Quintero, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o time mineiro. Com isso, a tendência é que Anderson Conceição faça dupla com Danilo Boza.



Além do defensor, o jovem Marlon Gomes, um dos destaques da equipe no sábado, também está fora da partida. O jogador sentiu dores na posterior da coxa esquerda e, após ressonância magnética foi confirmada a lesão.



Após um efeito suspensivo, o técnico Roberto Fernandes, do CSA, estará à beira do campo nesta quinta-feira. A decisão foi do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) depois de o treinador ser denunciado, julgado e punido por conduta classificada como reclamação desrespeitosa.



O comandante não poderá contar com Lourenço, que foi expulso no revés para o Sport, na Arena Pernambuco. A equipe segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 23 pontos, a dois do Operário, primeiro fora do Z4.



FICHA TÉCNICA (25ª rodada da Série B do Brasileirão)



CSA x VASCO



Data e hora: 18/08/2022, às 20h

Local: Rei Pelé, Maceió (AL)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

Quarto Árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (AL)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!



CSA (Técnico: Roberto Fernandes)

Marcelo Carné; Igor, Werley, Lucão e Diego Renan; Geovane, Ferreira (Giva) e Gabriel; Rogério (Yann Rolim), Lucas Barcelos e Élton.



Desfalques: Wellington (negociado com o Avaí); Everton Silva (lesão muscular), Lourenço (suspenso)

Pendurados: Diego Renan, Felipe Augusto, Rodrigo Rodrigues e Werley.



VASCO (Técnico: Emílio Faro)

Thiago Rodrigues, Matheus Rodrigues, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey e Nenê; Figueiredo, Raniel e Alex Teixeira.



Desfalques: Gabriel Dias, Marlon Gomes, Riquelme e Juninho (lesionados) e Quintero (suspenso)

Pendurados: Léo Matos, Matheus Barbosa e Nene.