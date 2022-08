Zé Ricardo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/08/2022 17:25

Rio - Ex-treinador de grandes clubes do futebol brasileiro, Zé Ricardo está dirigindo o Shimizu S-Pulse, da primeira divisão japonesa. Para assumir a equipe asiática, o técnico teve que deixar o Vasco em bom momento na Série B. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o comandante falou da dificuldade de aceitar a oferta do clube japonês e também do pouco contato que teve com integrantes da 777 Partners.

"Confesso que foi uma das decisões profissionais mais difíceis da minha vida, ter que sair. Até porque me sentia muito responsável por tudo aquilo que estava acontecendo com o Vasco, até pela primeira vez ter montado o elenco do zero, a dificuldade que passamos no Carioca, depois a retomada. A gente estava começando a crescer na competição, a gente tinha um caminho a seguir, que está sendo seguido pelas pessoas que estão lá. Mas tive que tomar a decisão, e agora é torcer aqui para que dê tudo certo lá e aqui também", disse.

Apesar do bom momento que viveu no Vasco, Zé Ricardo passou por algumas fases turbulentas. O seu futuro no comando do Cruzmaltino era colocado em dúvida por conta da proximidade do acordo com a 777 Partners. O técnico afirmou que não conversou sobre futuro com integrantes do grupo norte-americano.

"Na verdade, alguns representantes das 777 estiveram no CT para conhecer a estrutura. Conversamos alguma coisa, mas muito en passant, a gente não teve nenhuma conversa visando o futuro. Não foi puxado esse assunto por parte deles, e obviamente me mantive na minha posição, pois a SAF não estava consolidada, e eu entendia que não deveria puxar esse assunto, que deveria partir deles. Mas eu estava muito feliz trabalhando no clube", disse.