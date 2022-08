Tavares com a bola, no jogo entre Vasco e Palmeiras, pelo Brasileiro Sub-20 - Matheus Lima/Vasco - Matheus Lima/Vasco

Tavares com a bola, no jogo entre Vasco e Palmeiras, pelo Brasileiro Sub-20 - Matheus Lima/VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 18/08/2022 17:23

O Vasco está eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-20. No Allianz Parque, o Cruz-Maltino perdeu nos pênaltis a vaga na semifinal para o Palmeiras, por 4 a 3, após ter sido derrotado no tempo normal por 1 a 0, gol de Pedro Lima. Nas penalidades, os donos da casa desperdiçaram a primeira cobrança com Henri, mas converteram os outros quatro. Pelo lado do Vasco, Tavares e Pimentel falharam, o que causou o adeus do time.

O Palmeiras aguarda o vencedor de São Paulo x Athletico. A outra semifinal conta com Flamengo, que espera o classificado do confronto entre Corinthians x América-MG.

O JOGO

Com vantagem do empate por ter vencido o primeiro jogo, por 1 a 0, em São Januário, no último domingo (14), o Vasco adotou uma postura mais defensiva, deixando a bola mais com o Palmeiras e buscando o contra-ataque. A marcação até que esteve encaixada, mas o Cruz-Maltino pouco produziu.



O Palmeiras rondava a área com perigo, mas sem conseguir finalizar. Só que aos 28 minutos, Pedro Lima soltou a bomba de fora da área e marcou um golaço, com a bola indo no ângulo, sem chance para o goleiro Cadu. O gol fez os donos da casa crescerem na partida, que seguiram pressionando, mas o Vasco conseguiu segurar o ímpeto.



No segundo tempo, o Vasco voltou desatento e o Palmeiras criou grandes oportunidades, que pararam no goleiro Cadu, que brilhou aos 8 minutos ao defender um pênalti cobrado por Jhon Jhon, após Pimentel tocar a bola com o braço.



As coisas estavam mal para o Cruz-Maltino, mas na única escapada em velocidade, Talisca fez falta em Paixão e levou o segundo cartão amarelo. Com um a mais, o Vasco se tornou mais ofensivo, com o técnico Igor Guerra mandando a campo jogadores de ataque, como Estrella e GB, mas o time não conseguiu aproveitar a vantagem numérica.



Com a vitória do Palmeiras, a vaga foi decidida nos pênaltis. O capitão Henri, do Palmeiras, cobrou o primeiro na trave. Pelo Vasco, Julião bateu e fez. Naves do Verdão, marcou o primeiro dos donos da casa, mas Rodrigo recoloca o Cruz-Maltino na frente. A terceira penalidade foi convertida por Ruan Ribeiro, que empatou a disputa, já que Tavares isolou. Jhon Jhon, que havia perdido um pênalti na partida, dessa vez converteu com categoria, assim como Estrella. Na última cobrança Garcia marca, mas Pimentel desperdiça, causando a eliminação do Vasco.