Técnico interino Emílio Faro conversa com os jogadores do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Técnico interino Emílio Faro conversa com os jogadores do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 17/08/2022 17:41

Nesta quinta-feira (17), o Vasco enfrenta o CSA, no Rei Pelé, em Alagoas, ainda sob o comando do interino Emílio Faro. O auxiliar técnico da comissão permanente vai completar o 7º jogo à frente da equipe, um a menos que Maurício Souza, demitido no mês passado. No entanto, a tendência é de que ele ultrapasse o seu antecessor e até mesmo Zé Ricardo em quantidade de rodadas à beira do campo na Série B.

A cada dia que passa, a manutenção de Emílio Faro no cargo de treinador, até o final da temporada, ganha mais força dentro do Vasco. Essa ideia se fortaleceu ainda mais após o fechamento da janela de transferências. Sem a possibilidade de contratações, um novo técnico teria que se adaptar e conhecer o elenco que já está montado, podendo desestabilizar o time na reta final da Série B, que faltam apenas 14 rodadas para terminar.

Por estar no Vasco desde o início do ano, Emílio Faro conhece muito bem o elenco e os métodos de trabalho no CT Moacyr Barbosa. Além de dar continuidade ao trabalho de Zé Ricardo, respeitando as características do time e dos atletas, o interino é um profissional de ótimo trato, mantendo o ambiente bastante agradável para todos do grupo, que é unânime quanto a sua efetivação como técnico do time.

"Ele dá muita liberdade para a gente no treinamento e acima de tudo conhece muito o clube. A confiança que ele dá, não só para os meninos, mas para a gente no dia a dia, faz com que o nosso ambiente realmente esteja muito leve. Então a importância dele é muito grande. Essa questão de ser efetivado fica mais por conta da diretoria. Acredito que ele tem feito um grande trabalho. Por nós ele continua como técnico até o final do ano", opinou o lateral-esquerdo Edimar, um dos líderes do elenco.

A vontade dos jogadores se traduz dentro de campo. Sob o comando de Emílio Faro, são quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 12 gols marcados e seis sofridos. O bom desepenho deixou a diretoria da 777 Partners tranquila para buscar um novo treinador. O grupo norte-americano, que vai administrar a SAF do Vasco recém-constituída, esperava contratar um profissional para já traçar o planejamento para o ano que vem. O técnico Odair Hellmann chegou a ser consultado, mas recusou a possibilidade, alegando que preferia continuar no exterior.

Com a recusa, as possibilidades se reduziram, principalmente com o curto tempo até o final da temporada. A tendência passa a ser a contratação de um técnico apenas para 2023, já com a possibilidade de trazer reforços e com o acesso para a Série A assegurado. Vale lembrar que a venda de 70% da Vasco SAF para a 777 Partners prevê um aporte de R$ 700 milhões, R$ 120 milhões ainda em 2022 e R$ 240 milhões no ano que vem.