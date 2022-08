Torcedores do Vasco em São Januário: animação com a nova fase - Matheus Lima / Vasco

Publicado 17/08/2022 14:00

Em meio à mudança de comando do futebol para a SAF sob o comando da 777 Partners, o Vasco celebra 124 anos no próximo domingo, dia 21. E o clube prepara uma programação especial para a data.



Durante o dia, haverá comemoração em São Januário a partir das 6h. Além disso, o Vasco fará promoção de ingressos (valor de meia-entrada) para o Tour e o Espaço Experiência, ambos no estádio, durante toda a próxima semana.



Confira a programação do aniversário do Vasco:



21/8 – Domingo

6h – Alvorada nas sedes de São Januário, Calabouço e Sede Náutica da Lagoa, com o tradicional hasteamento das bandeiras e salva de fogos de 21 tiros.

8h – Missa de Ação de Graças na Capela de Nossa Senhora das Vitórias, em São Januário.

9h – Visita especial de crianças da Barreira do Vasco ao estádio de São Januário, que, ao final, irão assoprar as velas do bolo de aniversário do clube. (Evento em parceria com a Associação de Moradores da Barreira do Vasco que será responsável pela seleção das crianças).

10h – Vasco x Rio de Janeiro. Campeonato Carioca Sub-17 Feminino. Estádio Nivaldo Pereira (Artsul). Entrada Franca.

10h, 11h, 12h, 14h, 15 e 16h – Edição especial de aniversário do Tour da Colina.

10h às 17h – Horário de visitação estendida do Espaço Experiência.

(De 21/08 a 27/08 os ingressos (TOUR, ESPAÇO EXPERIÊNCIA E COMBO) estarão em valor promocional de meia-entrada.)

15h – Vasco x Fluminense – Campeonato Carioca Sub-20 Feminino. Estádio Nivaldo Pereira (Artsul) – Entrada franca.



22/8 – Segunda-feira

19h30 – Sessão Solene do Conselho Deliberativo na Sede Náutica da Lagoa, com transmissão da VascoTV.