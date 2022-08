Anderson Conceição pede mais atenção ao time do Vasco quando joga fora de casa - Daniel RAMALHO/CRVG

Anderson Conceição pede mais atenção ao time do Vasco quando joga fora de casaDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 16/08/2022 16:00

Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos como visitante na Série B, o Vasco tem sofrido e explica a queda na tabela nas últimas rodadas. E o aproveitamento ruim de 39,3% (três vitórias, quatro empates e quatro derrotas) muito se deve ao desempenho defensivo quando sai do Rio: são 13 gols sofridos de um total de 16 do Gigante da Colina na competição.

Para piorar, quatro dos próximos cinco jogos do Vasco serão como visitante, sendo dois confrontos diretos, contra Bahia e Grêmio, além de CSA nesta quinta-feira e Brusque. O único compromisso em São Januário será no meio desses confrontos, contra o Guarani.



"A gente não pode mais oscilar, não temos mais margem para erro. Se conseguirmos o maior número possível de pontos fora nestas rodadas nos deixará com tranquilidade ainda maior no G-4. Mas procuramos ir jogo a jogo. Faltam 14 e estamos próximos de conseguir o objetivo. Precisamos ter bastante concentração nesta reta final", afirmou Anderson Conceição em coletiva nesta terça-feira. O zagueiro também explicou como o Vasco pode evitar tomar tantos gols como visitante.



"Temos que procurar estar mais concentrados. No nosso último jogo fora de casa, no momento em que estávamos melhor, sofremos um gol de jogada de bola parada. É se cobrar, fazer os gols antes e ter tranquilidade para parar de tomar esses gols".