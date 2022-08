Andrey Santos - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 16/08/2022 13:13

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Vasco. O clube carioca encaminhou um acordo para a renovação de Andrey Santos. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, as duas partes chegaram a um acordo verbal e o meia irá renovar por cinco anos.

De acordo com informações do jornalista, Andrey tinha um salário de cerca de R$ 10 mil reais e irá passar a receber algo em torno de R$ 180 mil. O jovem chegou a receber duas propostas de clube importantes do futebol europeu, porém decidiu permanecer no Vasco.

A assinatura do novo contrato deve ser feita nesta semana e oficializada posteriormente pelo Vasco. O novo contrato de Andrey Santos com o Cruzmaltino irá até agosto de 2027. O atual se encerra em agosto do ano que vem.

Considerado uma das maiores promessas do Vasco, Andrey Santos tem apenas 22 jogos na temporada, mas já é um dos destaques da equipe na Série B. O jogador, de 18 anos, marcou cinco vezes.