Andrey Santos comemora gol pelo VascoFoto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 15/08/2022 20:41 | Atualizado 15/08/2022 20:47

Com os dois gols marcados na vitória do Vasco sobre o Tombense, por 3 a 1, no último sábado (13), em São Januário, Andrey Santos ultrapassou Nenê e se isolou na vice-artilharia do time na Série B, com cinco bolas na rede, três a menos que Raniel. De quebra, o jogador igualou a quantidade de gols feitos por outras joias reveladas pelo clube.



A começar por Talles Magno, negociado com o New York City, em 2021, que durante toda a passagem marcou cinco gols. No entanto, o atacante disputou 69 jogos, enquanto Andrey Santos, que é volante, precisou de apenas 24 partidas. Philippe Coutinho, também balançou a rede cinco vezes, mas disputou 43 partidas.



Se tratando de jogadores da mesma posição, Andrey Santos igualou os gols marcados por toda a passagem de Douglas Luiz e Allan, e superou Souza que marcou apenas duas vezes em 61 jogos.



Andrey Santos está há dois gols de igualar o atacante Paulinho, que marcou 7 gols em 35 jogos, entre os anos de 2017 e 2018. O volante tem apenas 18 anos é uma das grandes joias do futebol brasileiro. O jogador tem contrato com o Vasco até agosto do ano que vem e a renovação é tratada como prioridade da 777 Partners, que vai administrar a Vasco SAF, que está sendo constituída.



Número dos crias do Vasco



Paulinho - 2017/2018 - 35 jogos - 7 gols



Andrey Santos 2021/2022 - 24 jogos - 5 gols



Douglas Luiz - 2016/2017 - 39 jogos - 5 gols



Philippe Coutinho - 2009/2010 - 43 jogos - 5 gols



Talles Magno - 2019/2021 - 69 jogos - 5 gols



Allan - 2009/2012 - 100 jogos - 5 gols



Souza - 2008/2010 - 61 jogos - 2 gols