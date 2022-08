Alex Teixeira busca o melhor futebol no retorno ao Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 15/08/2022 15:53

Foram mais de dois meses sem jogar até Alex Teixeira reestrear pelo Vasco, em 31 de julho, no empate sem gols com a Chapecoense. Principal contratação da temporada, ele ainda não conseguiu apresentar o seu melhor futebol nas três partidas que disputou, não fez gol ou deu assistência. O técnico interino Emílio Faro considera normal, devido ao tempo de inatividade e pela readaptação ao futebol brasileiro, mas viu evolução no atacante de 32 anos na vitória por 3 a 1 sobre o Tombense, pela Série B, e aposta em crescimento dele.



"Ele veio de outro campeonato, de modelo diferente de jogo. O Alex pode entregar mais e vai entregar. É uma situação muito satisfatória para a gente. Se hoje ele está nesse nível, a gente pode ter certeza de que os níveis e as prateleiras de qualidade de jogo dele só tendem a aumentar", disse Emílio em coletiva no sábado.



Antes do Vasco, Alex Teixeira estava no Besiktas, da Turquia, onde disputou 17 partidas em 2022, a última em 21 de maio. Ele estreou pelo Vasco entrando no primeiro tempo contra a Chapecoense e jogou cerca de 61 minutos, fora os acréscimos. Na derrota para a Ponte Preta, ficou em campo o tempo todo e, na vitória sobre o Tombense, foi substituído aos 21 minutos do segundo tempo.