Andrey e Marlon comemoram a vitoria na partida entre Vasco e Tombense - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 14/08/2022 17:00

Rio - Após dois tropeços, o Vasco voltou a vencer na Série B. O resultado obtido contra o Tombense, em São Januário, fez o clube carioca chegar a 73% de chances de voltar para a elite do futebol brasileiro. Os números são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Na frente do clube carioca estão o Cruzeiro, líder da Série B, que continua com 99% de possibilidades de acesso. Depois vem o Grêmio com 93%. O Bahia aparece em seguida com 85%. Os primeiros quatro clubes garantem o acesso para a Série A.

Fora do G-4, a equipe com mais chances é o Sampaio Corrêa com 13. O Londrina aparece com 11%. Os demais clubes têm possibilidades inferiores a 10% de obter o acesso para a Série A.