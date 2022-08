Marlon Gomes comemora seu gol na partida entre Vasco e Tombense no Estadio Sao Januario Pelo Campeonato Brasileiro B em 13 de agosto de 2022 - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 13/08/2022 14:25

Rio - Um dos destaques da vitória do Vasco sobre o Tombense, neste sábado (13), o meio-campista Marlon Gomes foi o autor do segundo gol da equipe, e teve seu nome gritado pelos torcedores em São Januário. No entanto, acabou se lesionando no começo da segunda etapa, e deixou o campo de maca, chorando bastante. Após a partida, o clube informou que o jogador sentiu dores na coxa esquerda, e que será reavaliado na reapresentação da equipe.

"Marlon Gomes foi substituído no início do segundo tempo em virtude de dores na posterior da coxa esquerda. O atleta foi examinado no vestiário e fará exame de imagem nos próximos dias. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira (15/08), na reapresentação do elenco", publicou o clube nas suas redes sociais.

No final da partida, Marlon Gomes comentou sobre a lesão que sentiu, e destacou a parceria com Andrey Santos.

"Senti uma dorzinha na posterior, mas se Deus quiser não vai ser nada demais. Muito feliz com essa parceria (com Andrey Santos)", disse ao "Premiere".