Halls e Alexander, goleiros do VascoDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 12/08/2022 19:03

O Vasco encaminhou a renovação de contrato com o goleiro Alexander, de 23 anos. O vínculo, que termina no final do mês que vem, vai ser ampliado por mais três anos, até 30 de setembro de 2025. A informação foi publicada pelo 'IG' e confirmada pelo Dia.

Alexander é cria da base do Vasco e estreou nos profissionais em 2019, ano em que atuou em três partidas. Neste ano, o goleiro foi titular na vitória sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, em São Januário, no primeiro turno da Série B. Na ocasião, Thiago Rodrigues e Halls estavam sem condições de jogo. Atualmente, o jogador é considerado o terceiro da posição.

O novo contrato ainda não foi assinado, mas a tendência é de que seja feito nos próximos dias. Essa foi a segunda renovação feita pelo Vasco nesta semana. Na última quarta-feira (10), o Cruz-Maltino oficializou o acerto com o atacante Eguinaldo. O departamento de futebol, liderado pelo diretor executivo Paulo Bracks espera acertar com mais jogadores o quanto antes. O principal deles é o volante Andrey Santos, de 18 anos, que tem contrato até o ano que vem.