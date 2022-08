Getúlio aguarda sua estreia pelo clube japonês - Divulgação/Ventforet Kofu

Publicado 12/08/2022 17:37

Reconhecimento e gratidão máxima. Foram com esses sentimentos que Getúlio deixou o Vasco da Gama. Negociado junto ao Ventforet Kofu, o atacante já está no Japão treinando normalmente com seus novos companheiros aguardando a estreia.



Pelo Gigante da Colina foram 25 partidas e três gols marcados. Getúlio havia sido contratado pelo Vasco após se destacar no Avaí, mas enfrentou grande concorrência no clube carioca em 2022.

"Acima de tudo só gratidão ao Vasco. Eu falei no primeiro dia que cheguei e falo agora também, jogar no Vasco foi uma realização pra mim, tenho uma gratidão gigante. O Vasco tem uma história enorme, cheia de conquistas e pra mim foi uma honra vestir o manto cruzmaltino. Seguirei na torcida mesmo aqui de longe", afirmou.



Getúlio está no Japão desde o início da semana e trabalha com o grupo do Kofu, porém ainda não tem previsão de estreia. Empolgado, o jogador celebrou o acerto com a equipe asiática.

"Feliz demais que as coisas deram certo. Deixo o Vasco pela porta da frente e sabendo que sempre me dediquei. Estou muito empolgado com essa oportunidade, sempre quis jogar no Japão e fui muito bem recebido aqui no Ventforet Kofu, todos me trataram muito bem. Agora é trabalhar para ter uma grande temporada aqui com todos", finalizou o homem de frente de 25 anos.