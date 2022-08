Yuri Lara no treino do Vasco - DANIEL RAMALHO/Vasco

Publicado 12/08/2022 14:03

O Vasco vive um momento conturbado na Série B e neste sábado (13) enfrenta o Tombense, em São Januário, no chamado jogo de seis pontos. O Cruz-Maltino é o 4º lugar, com 39 pontos, seis de vantagem para o adversário, que ocupa a 6ª posição. O volante Yuri Lara destacou a importância do confronto para o time repor a gordura que perdeu nas últimas rodadas.

"Realmente a gente tem oscilado um pouco, mas na Série B é normal. A gente está com a cabeça voltada para que isso não aconteça. Estamos trabalhando duro para isso. Sabemos que a gordura diminuiu um pouco e nós temos que buscar aumentá-la novamente. Não será fácil, mas vamos lutar jogo a jogo para alcançarmos o mais rápido nosso objetivo".

O volante tem retorno certo entre os titulares após ter sido desfalque na derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, na última terça-feira (9), no Moisés Lucarelli. O jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, assim como Nenê, que também volta ao time. Yuri Lara avaliou a possibilidade do camisa 10 atuar junto com Alex Teixeira desde o início da partida e afirmou que vai correr por eles com maior prazer.

"Nenê e Alex Teixeira dispensam comentários, não só pelo que representam aqui no clube, mas as carreiras deles. A gente só tem a ganhar com a qualidade dos dois. Independentemente se os dois vão começar jogando ou não, o que importa é a gente ter dois caras com tanta qualidade no elenco. Eu corro para eles, o prazer é todo meu. Não vejo problema nenhum nisso. É um prazer correr para caras como eles. Se for bom para o time, eu corro para todo mundo".

Mesmo com o Vasco tendo força máxima, Yuri Lara avaliou que a partida será muito difícil, destacando os pontos fortes do Tombense e a forma que o time deve enfrentar o Cruz-Maltino.

"É um time difícil, jogo de seis pontos. Eu conheço o treinador deles e alguns jogadores que jogam lá. O Bruno Pivetti tem facilidade para orquestrar aquela equipe, já passou outras vezes pelo Tombense. Vai ser um jogo duro, eu creio que eles jogarão fechados, como foi a Chapecoense. Acho que é isso que vai acontecer e temos que ter qualidade para furar a barreira deles. É ter tranquilidade, contar com a ajuda da torcida e sair com os três pontos".

A partida marcará a estreia de Paulo Bracks como diretor esportivo do Vasco. O dirigente foi oficializado pela 777 Partners na última segunda-feira (8), mas o elenco estava em Campinas para o jogo contra a Ponte Preta. Com a delegação no Rio, o novo homem forte do futebol se apresentou aos jogadores e causou boa impressão para Yuri Lara.

"Foi uma boa apresentação, alguns jogadores já o conheciam e falaram super bem dele. É um cara que nos passou confiança e é importante isso neste momento da temporada, ter tranquilidade no trabalho. A SAF entrou para nos ajudar, acho que vai ser benéfico para todo mundo. Ficamos felizes e confiantes para o restante do campeonato", finalizou Yuri Lara.