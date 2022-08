O diretor executivo de futebol Paulo Bracks (C) e Emilio Faro (D) - Daniel RAMALHO/CRVG

Rio - O auxiliar técnico Emilio Faro poderá fazer contra o Tombense, no próximo sábado, o seu último jogo como treinador interino do Vasco. A ideia é de que na partida contra o CSA, que será no próximo dia 18, o clube carioca tenha um novo nome como comandante do Cruzmaltino. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Segundo o canal, o departamento de futebol do Vasco trabalha com dois nomes para a vaga. Renato Gaúcho é considerado uma possibilidade pois colocaria o clube carioca novamente em um cenário importante, enquanto o nome de Guto Ferreira ganha força internamente devido acessos já obtidos anteriormente.

Gustavo Morinígo, que deixou o Coritiba recentemente, também teve seu nome avaliado, mas não é uma das alternativas. O Cruzmaltino chegou a tentar Odair Hellmann, mas o ex-técnico do Fluminense não deverá assumir nenhum clube este ano.