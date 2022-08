Luis Fabiano em participação no podcast Flow Sport Club - Reprodução: Youtube/Flow Sport Club

Publicado 11/08/2022 12:35 | Atualizado 11/08/2022 12:41

Rio - Ex-jogador do Vasco, Luis Fabiano disse que recebeu proposta de uma emissora para ser comentarista de futebol. Em entrevista ao podcast "Flow Sport Club", na última quarta-feira, ele afirmou estar avaliando o projeto, o que pode adiar seus planos de voltar a morar em Sevilla, na Espanha, onde viveu entre os anos de 2005 e 2011.

"Tenho propostas de emissora de TV pra esse ano. Estou estudando e, provavelmente, vai acontecer", disse e comentou sobre seus planos de retorno à Sevilla: "Cidade festeira, com muito turista, calor, parceiros que nem a gente, alegres... Fiquei lá seis anos e meio. Ainda tenho uma casa lá e já pensei várias vezes em ir para lá. Mas tenho alguns projetos aqui que ainda me prendem, como a TV, por exemplo. Provavelmente vou aparecer em alguma emissora aí... Me anima", completou.

Luis Fabiano explicou que trata-se de um plano a longo prazo e não apenas para a Copa do Mundo, que acontecerá no Catar entre novembro e dezembro deste ano. "Não é só para a Copa. Mas para dar uma continuidade", disse.

Como uma última atividade no futebol, o ex-atacante foi coordenador de futebol na Ponte Preta. Ele ficou lá por mais de seis meses e decidiu sair. "Vi que não é uma coisa que eu quero", concluiu.

Atualmente com 41 anos, Luis Fabiano foi revelado pela Ponte Preta em 1998 e se destacou com a camisa do São Paulo, onde alcançou a terceira colocação entre os maiores artilheiros da história do clube paulista, com 212 gols, em duas passagens, entre 2002 e 2004, e 2011 e 2015. No Vasco, o ex-jogador não teve sequência, passou por lesões já no fim da carreira e se aposentou em 2021.