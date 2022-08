Emílio Faro é o técnico interino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 11/08/2022 09:51

A irregularidade virou a marca do Vasco nas últimas semanas. O time que estava em segundo lugar caiu para quarto na Série B do Campeonato Brasileiro. No recorte mais curto, do returno, o desempenho é pior do que no início do primeiro turno. Naquela ocasião, a pressão estava forte no Cruz-Maltino.

O técnico era Zé Ricardo, e o time de São Januário havia empatado os três primeiros jogos. Caso não vencesse o quarto, o comandante na quinta partida poderia ser outro. A equipe ganhou da Ponte Preta, em São Januário, e chegou a seis pontos.

Desta vez, a queda de rendimento do Vasco é mais aguda. Nas quatro primeiras partidas do returno, foram conquistados quatro pontos. Uma vitória, um empate e duas derrotas no cartel.

Por um lado, na primeira parte do campeonato o Cruz-Maltino melhorou a partir do quarto jogo. Por outro, ainda não há indefinição sobre o substituto de Maurício Souza. Emílio Faro segue como comandante interino.



Números e comandante à parte, o desempenho vascaíno precisa melhorar urgentemente. Pois a vantagem, atualmente, é de seis pontos para o quinto colocado.