Publicado 10/08/2022 13:33

Rio - Vivendo um momento de instabilidade na temporada, o Vasco foi derrotado pela Ponte Preta, em Campinas, por 3 a 1. Com o resultado, o clube carioca caiu para a quarta colocação na Série B. O Cruzmaltino tem 61% de chances de conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro, de acordo com o portal "Infobola".

Líder da competição, o Cruzeiro continua com 99%. Em seguida vem o Grêmio com 95%. Na terceira colocação, aparece o Bahia com 77%. Fora do G-4, o Londrina, o Sampaio Corrêa e a Tombense são os clubes com mais possibilidades de conseguir o acesso com 16%, 15% e 13%, respectivamente.

Com seis pontos de vantagem para o quinto colocado, o Vasco voltará aos gramados no próximo sábado. O adversário será a Tombense, em São Januário, às 11 horas.