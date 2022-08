Marlon Gomes no duelo com a Ponte Preta - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Marlon Gomes no duelo com a Ponte PretaDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 10/08/2022 19:58

Rio - A derrota para a Ponte Preta, em Campinas, foi uma partida especial para pelo menos um jogador do Vasco. O meia Marlon Gomes, de 18 anos, fez sua primeira partida como titular no Cruzmaltino. Apesar do resultado negativo, o jogador mostrou qualidade e poderá receber novas oportunidades no clube carioca.

De acordo com informações do jornalista Williams Menezes, o jovem agradou a comissão técnica, principalmente por conseguir participar da construção de jogadas que levaram perigo ao time paulista. Com isto, a tendência é de que o Marlon tenha mais oportunidades.

O jovem não foi a única novidade do técnico Emílio Faro na derrota para a Ponte Preta. Além dele, Alex Teixeira e Zé Gabriel pintaram na equipe titular. O camisa sete foi o responsável pela assistência para o gol de Raniel, e demonstrou boa atuação. No entanto, por estar com pouco ritmo de jogo, foi substituído no final aparentando cansaço. Já o camisa 23 não conseguiu passar a mesma segurança que Yuri Lara, e foi bastante criticado pela torcida.

No entanto, o grande destaque da partida foi realmente Marlon Gomes, que, na visão de muitos torcedores, conseguiu substituir muito bem o meio-campista Nenê. Confira alguma das reações na internet:

Marlon Gomes é muita bola. Esse garoto com um pouquinho mais de carcaça e experiência vai longe. — Joao Almirante (@JoaoAlmirante2) August 10, 2022

Vale destacar a EXCELENTE atuação do Marlon Gomes.



Como joga o garoto.. — News Almirante (@NewsAlmirantee) August 10, 2022

Marlon Gomes é muito jogador tá ! — Hélio Fernandes (@Heliocrvg1898) August 10, 2022

O Vasco da Gama volta a campo no próximo sábado (13), para enfrentar o Tombense, às 11h (horário de Brasília), em São Januário, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.