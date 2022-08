Emilio Faro - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 10/08/2022 09:35

Rio - Vivendo fase complicada na temporada, o Vasco conheceu novo resultado ruim pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite da última terça-feira (9), no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta venceu pelo placar de 3 a 1 e aumentou o momento de alerta enfrentado pelo Cruzmaltino.

Após o duelo, em rápida entrevista coletiva, o técnico interino Emílio Faro destacou a preparação da equipe para visando grande exploração da Macaca em um dos seus principais recursos (bola aérea) - o que não surtiu efeito, já que a equipe da casa anotou dois tentos de tal maneira.

"A gente tinha se preparado para essa partida sabendo que a bola parada é o ponto forte da Ponte Preta. O Elvis é considerado um exímio cobrador, uma referência na Série B nos últimos anos. A gente trabalhou isso. Além disso, a gente teve bastante oportunidade de matar o jogo. Não matamos, e surgiu um escanteio. Na troca da equipe, não conseguimos anular a bola na primeira trave. Sofremos o gol. Atrás no placar, tentamos sair para o empate. Assim, criamos espaços, e eles conseguiram fazer o terceiro gol", disse o comandante do Gigante da Colina.

O Vasco, agora, terá um confronto direto para espantar ao mau momento. No próximo sábado (13), às 11h, em São Januário, diante do Tombense, é a chance do clube carioca de abrir mais uma vez boa vantagem em relação aos primeiros times fora do G-4. Emílio virou a chave e pensa em corrigir os erros.

"Tudo o que a gente analisa após o jogo fica uma coisa muito vaga. A tendência é de que vamos assistir esse jogo muitas vezes, a gente vai sentar com os jogadores, ver as situações que temos a evoluir e ver as situações que teremos contra a Tombense, que é um jogo com outra característica. O segredo de agora é quebrar o retrovisor, enxergar a próxima partida onde estaremos diante da nossa torcida e com casa cheia, e trazer essa alegria para o torcedor, manter firme nesse acesso que o Vasco vai conseguir com certeza", destacou.