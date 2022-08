Vasco visitou a Ponte Preta no Moisés Lucarelli - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 09/08/2022 22:45

São Paulo - Com direito a cenas lamentáveis no início do jogo, o Vasco perdeu por 3 a 1 para a Ponte Preta na noite desta terça-feira (9), no Moisés Lucarelli, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série B, com gols de Wallisson, Lucca e Fessin para a Macaca, e de Raniel para o Cruz-Maltino. A partida foi recepcionada nos primeiros minutos com uma confusão entre as torcidas dos dois times nas arquibancadas do estádio. Devido ao atrito, os torcedores só se acalmaram com a chegada dos policiais militares que finalizaram o conflito após oito minutos.

No próximo sábado (13), o Vasco enfrenta a Tombense, às 11h, em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.



O início do jogo contou com a Ponte Preta tentando envolver a equipe do Vasco dentro da área. Logo aos 7 minutos, o time mandante abriu o placar na bola parada. No lance, Elvis cobrou escanteio curto para Artur, que disputou com Pec, e deixou a bola retornar para o camisa 62. Em seguida, o meio-campista cruzou no primeiro pau e Wallisson desviou de cabeça para o fundo da rede.



Após o gol da Ponte Preta, a confusão entre as torcidas dos dois times foi iniciada. No entanto, mesmo com o placar a favor, a equipe mandante acabou sendo prejudicada quando o jogo foi reiniciado. O Vasco, por sua vez, permaneceu com muita dificuldade para iniciar a saída de bola e criar algum lance de perigo.



A primeira chance do Vasco aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. No lance, o lateral-direito Léo Matos cruzou na medida, mas Raniel desviou de cabeça por cima do gol. Até que, um minuto depois, o Cruz-Maltino empatou a partida com gol de Alex Teixeira. O camisa 11 cobrou falta pela esquerda para dentro da área, mas a bola passou por todo mundo e entrou no fundo da rede.



No entanto, o lance foi revisado pelo VAR e, após alguns minutos, o árbitro validou o gol para Raniel por ter desviado levemente e tirado o goleiro Caique França da jogada. Apesar do gol ter sido retirado de Alex Teixeira, o atacante contou com a sua primeira assistência após o seu retorno ao Vasco.



No retorno para o segundo tempo, as duas equipes equilibraram a posse de bola, mas sem efetividade para ambos os times. O Vasco conseguiu ter mais movimentação e desperdiçou algumas oportunidades em contra-ataques. A Ponte Preta investiu na ligação direta, mas esbarrou na limitação técnica.



Aos 20 minutos do segundo tempo, o Vasco virou a partida novamente com gol de Raniel. No entanto, o bandeirinha marcou impedimento e o VAR confirmou a anulação do gol. Aos 24, o Cruz-Maltino passou por uma situação parecida, mas dessa vez com Alex Teixeira que encobriu o goleiro Caique França, e a bola esbarrou na trave.



O Vasco tentou se impor, esbarrou em um gol anulado pela arbitragem e foi impreciso em suas finalizações em direção ao gol da Ponte Preta. Mas aos 33 minutos, o Cruz-Maltino falhou na defesa e deixou o adversário sair novamente na frente com o segundo gol. No lance, Elvis cobrou escanteio fechado na primeira trave, e Mateus Silva desviou para trás. Em seguida, a bola passou pelo goleiro Thiago Rodrigues, que viu Lucca empurrar para o fundo do gol.



Após cinco minutos, o Vasco sofreu o terceiro gol. Aos 38, Alex Teixeira foi desarmado dentro da área e deixou a Ponte Preta arrancar o contra-ataque. Em seguida, a jogada ficou com Nicolas que tocou para a área, a bola desviou em Conceição e sobrou para Fessin, que empurrou para finalizou para o fundo das redes.